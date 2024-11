Fiera dei vini al via, tre giorni di degustazioni ed eventi con 220 espositori da tutta Italia

Con 220 cantine provenienti da tutta Italia e non solo si è alzato il sipario sulla seconda edizione della Fiera dei Vini a Piacenza Expo, con degustazioni, conferenze ed eventi sul territorio legati da un unico filo conduttore: il mondo vitivinicolo.

“Piacenza Expo è stata tra le prime società fieristiche italiane a sperimentare la formula della mostra-mercato dei vini – spiega il presidente Giuseppe Cavalli –, con la possibilità per i visitatori di fare acquisti direttamente dai produttori. Una fiera improntata alla qualità, con 220 cantine in rappresentanza della produzione vinicola di tutte le regioni italiane ma anche di Austria, Francia e Slovenia. Il 30% delle cantine lavorano in regime biologico certificato, un dato che sottolinea ulteriormente l’elevato livello qualitativo di questa fiera che, grazie soprattutto al Comune di Piacenza e alle associazioni dei commercianti, porterà la cultura del vino su tutto il territorio provinciale”.

“Una fiera in cui poter conoscere, scegliere e degustare – ha aggiunto Alessandra Bottani – facendo acquisti direttamente in fiera a contatto con i produttori. Quest’anno abbiamo voluto arricchire ulteriormente il programma con quattro Masterclass, con degustazioni guidate, presentazione di libri dedicati al mondo del vino, ma anche con la presenza di altri prodotti naturali e della terra come il tartufo, grazie al Gal del Ducato, il miele, l’olio extravergine di oliva e i distillati con alcune piccole realtà artigianali”.

La Fiera dei vini, come per la prima edizione, beneficia dei patrocini di AIS – Associazione Italiana Sommelier, FISAR – Federazione Italiana Sommelier Albergatori e Ristoratori, ONAV – Organizzazione Nazionale Assaggiatori di Vino e, da quest’anno, anche del Movimento Turismo del Vino, ente che riunisce aziende vitivinicole selezionate per la qualità dell’ospitalità in cantina.

Dopo le prime due giornate – sabato 16 e domenica 17 novembre – dedicate principalmente agli appassionati e al grande pubblico, la Fiera dei vini si concluderà lunedì 18 con una giornata dedicata essenzialmente al mondo della ristorazione, delle enoteche e agli operatori HoReCa.