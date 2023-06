Polizia locale, il Comune di Piacenza cerca sette agenti. C’è tempo fino al 17 giugno

C’è tempo fino al 17 giugno prossimo, entro le ore 23.59 come previsto dalla normativa e consentito dal sistema informatico, per presentare domanda di partecipazione al concorso per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di sette agenti di Polizia Municipale (area degli istruttori), bandito dal Comune di Piacenza e pubblicato, con evidenza in home page, sul sito web dell’ente dove è consultabile il testo completo dell’avviso pubblico di selezione.

Criteri fondamentali per l’ammissione, di cui i candidati devono essere in possesso alla data di scadenza delle iscrizioni, sono, tra gli altri, la maggiore età e il diploma di istruzione secondaria di 2° grado (maturità) o titolo riconosciuto come equivalente se rilasciato da istituti esteri, il possesso di patente di guida A2 e B o superiori, l’assenza di impedimenti al porto e all’uso dell’arma di servizio e la disponibilità incondizionata in tal senso, così come alla conduzione dei veicoli in dotazione al Corpo di Polizia Locale. Per i cittadini di sesso maschile nati entro il 31 dicembre 1985 è inoltre essenziale la posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva militare e, qualora abbiano prestato servizio come obiettori di coscienza, l’aver rinunciato irrevocabilmente – trascorsi almeno 5 anni dal congedo – allo status di obiettore, mediante presentazione di apposita dichiarazione presso l’Ufficio nazionale per il Servizio Civile.

Le domande dovranno essere trasmesse, entro il termine indicato, esclusivamente online, corredate del curriculum vitae, della ricevuta di pagamento della tassa di concorso di 10.30 euro e indicando i dati anagrafici comprensivi dell’indirizzo di posta elettronica, indispensabile per l’invio della ricevuta elettronica da allegare obbligatoriamente. L’accesso al portale di invio delle candidature è possibile unicamente tramite credenziali Spid, Cie o Cns; si richiede inoltre la titolarità di una casella di posta elettronica certificata in aggiunta a quella ordinaria.

Per informazioni ulteriori sul contenuto del bando – scaricabile dalla sezione “Amministrazione trasparente” del sito www.comune.piacenza.it – è possibile scrivere a [email protected] , così come per chiedere chiarimenti sullo svolgimento del concorso, il cui calendario è già fissato: giovedì 22 giugno alle 11 per la prima prova scritta, seguita nel pomeriggio dello stesso giorno, alle 15, per il secondo test scritto a carattere psico-attitudinale. Gli esami orali, in relazione al numero dei candidati ammessi, si terranno tra il 5 e il 21 luglio.

