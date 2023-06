Solidarietà da Piacenza all’Uganda: inaugurati due pozzi in Karamoja

A Nanyidik e Koomo, nella regione del Karamoja in Uganda, sono stati ufficialmente inaugurati due pozzi donati dalla Fondazione Piacenza e Vigevano e dalla Cooperativa San Marino: permetteranno a oltre un migliaio di persone dei villaggi di rifornirsi di acqua pulita. Piacenza è vicina all’Uganda. Lo dimostra una volta in più la generosità delle due fondazioni in collaborazione con Africa Mission Cooperazione e Sviluppo. Oltre mille sono i beneficiari delle due perforazioni.

Nel caso della Fondazione guidata da Roberto Reggi, la donazione ha permesso la perforazione del pozzo di Nanyidik, un villaggio che conta una comunità di 560 persone: a loro oggi viene garantito l’accesso all’acqua senza la necessità di percorrere diversi chilometri per ottenerla, con carichi che possono arrivare fino a 20 chili.

Nel caso del pozzo realizzato grazie alla donazione di Cooperativa San Martino guidata da Mario Spezia, sono 480 le persone del villaggio a cui viene garantito l’accesso all’acqua pulita senza dover percorrere in media 4 km.

“È un grande dono per un’intera comunità per la quale il pozzo significa acqua per bere e cucinare, acqua pulita per ridurre le infezioni legate all’assunzione di acqua stagnante, acqua pulita per una migliore igiene personale – sottolinea il direttore di Africa Mission Carlo Ruspantini – per questo motivo ringraziamo la Fondazione di Piacenza e Vigevano e la Cooperativa San Martino per la loro straordinaria generosità che, ci auguriamo, possa essere d’esempio anche per altre realtà”.

“È un rapporto di collaborazione più che decennale e che ha radici lontane, quello che ci lega a Africa Mission – commenta il presidente della Fondazione di Piacenza e Vigevano Roberto Reggi – sosteniamo una realtà piacentina che porta la solidarietà nel mondo, poiché la solidarietà non ha confini. Vedere come la presenza di un pozzo possa contribuire a migliorare la vita di così tante persone dovrebbe aiutarci a riflettere su quanto l’acqua sia un bene prezioso, come appare sempre più chiaro anche a noi, che siamo abituati a usarla senza limitazioni, e purtroppo anche a sprecarla”.

“Come Cooperativa San Martino siamo impegnati in prima linea: siamo un gruppo di persone che ha a cuore lo sviluppo della comunità – spiega il presidente di Cooperativa San Martino Mario Spezia – per questo cerchiamo di sostenere le iniziative che vanno in questa direzione: nel caso specifico di Africa Mission, ci troviamo davanti a una realtà che è una delle eccellenze più preziose del nostro territorio e che merita di essere aiutata”.