“Uomo del dialogo e fiducia nella Provvidenza”: Pietro Parolin ricorda Casaroli

“Il cardinale Casaroli uomo del dialogo la cui speranza e fiducia nella provvidenza non vennero mai meno, anche nei momenti più difficili”. Così il Segretario di Stato Vaticano cardinale Pietro Parolin ha ricordato il suo predecessore, cardinale Agostino Casaroli, durante la messa celebrata in Collegiata a Castel San Giovanni. Parolin ha presieduto la celebrazione in occasione dei 25 anni dalla scomparsa del porporato castellano che fu Segretario di Stato ai tempi di papà Giovanni Paolo II. La messa è stata preceduta da un convegno a Villa Braghieri durante il quale, tra le altre cose, è stato presentato un progetto per un cammino lungo i luoghi simbolo della vita del cardinale, da Castello a Bedonia.

Il vescovo monsignor Adriano Cevolotto ha ricordato l’opera diplomatica di Casaroli: “interprete di una chiesa capace di mediare, di stare nel mezzo, inteso come stare in mezzo al cuore prima di tutto al cuore di chi subisce i drammi di un conflitto”.