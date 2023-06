Pievetta, da campo incolto a discarica. I residenti: “Qui scaricano di tutto”

“Quel campo vicino alle nostre case è diventato una discarica. Perché nessuno fa niente?’”. La segnalazione è di alcuni residenti della frazione di Pievetta (Castel San Giovanni). Il campo in questione si trova lungo via Pievetta la via principale della frazione. “È un campo incolto – dicono i residenti -. Almeno lo è da quando il vecchio proprietario è morto. Adesso ci buttano di tutto, vediamo persone, stranieri, che di sera vengono e scaricano fusti contenenti chissà che cosa, bancali di legna che restano a marcire, reti di materassi”. Dalla strada si notano anche un’auto e un furgone abbandonati. “Più volte abbiamo segnalato la cosa in Comune, al sindaco, ai vigili ma ad oggi non è cambiato nulla. Qualcuno deve fare qualcosa, non siamo castellani di serie b”.

