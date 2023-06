Incendio in una palazzina a Caorso, nessun ferito. Appartamento inagibile

Un incendio si è sviluppato nella mattinata di lunedì 12 giugno in una abitazione di Caorso. Le fiamme hanno interessato l’appartamento al secondo piano di palazzina a tre piani con tre appartamenti. Fortunatamente nessun condomino era presente in quel momento e nessuno è rimasto ferito.

Ancora da chiarire le cause del rogo, partito in cucina e propagatosi in salotto, forse innescato accidentalmente da un corto circuito o da una candela lasciata accesa.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Piacenza e i carabinieri di Caorso.

Al termine delle verifiche l’appartamento è stato dichiarato non agibile.