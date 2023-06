Santa Maria di Campagna, in fiamme il portone della basilica

I vigili del fuoco sono intervenuti all’alba per domare le fiamme che hanno interessato uno dei portoni laterali della basilica di Santa Maria di Campagna a Piacenza. L’incendio sarebbe divampato intorno alle 5 del mattino: anche se non sono ancora chiare le cause, il fuoco sarebbe stato generato accidentalmente da un senzatetto che dormiva nei pressi della basilica e che poi sarebbe scappato. L’area adiacente al portone è stata ripulita per consentire l’ingresso ai fedeli.

