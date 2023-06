Fiamme in Santa Maria di Campagna, dal Comune denuncia contro ignoti

“Con riferimento all’incendio sviluppatosi all’ingresso della basilica di Santa Maria di Campagna, l’amministrazione comunale rende noto che sono già state avviate le pratiche legate alla copertura assicurativa che tutela il patrimonio storico, artistico e architettonico dell’edificio religioso, oggetto di un primo, immediato sopralluogo per accertamenti subito dopo l’evento. Nel contempo, è stata inviata copia della documentazione alla Soprintendenza, il cui parere è necessario per poter procedere al ripristino del portale danneggiato dalle fiamme, soggetto a vincolo in quanto risalente all’epoca medievale”.

E’ quanto fa sapere Palazzo Mercanti in merito alle fiamme che hanno interessato uno dei portoni laterali della basilica. La giunta comunale darà mandato all’avvocatura di procedere alla denuncia contro ignoti, che le indagini chiariranno se per atto colposo o doloso. Per quanto riguarda la mancata attivazione dell’impianto connesso ai sensori antifumo, sono in corso le opportune verifiche tecniche ma “l’ipotesi più plausibile, al momento – puntualizza il Comune -, è che la saturazione degli spazi interni della chiesa non avesse ancora raggiunto il livello per far scattare l’allarme”.