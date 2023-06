Accompagnamento alla nascita: 273 mamme agli incontri in soli 5 mesi

La gravidanza è un evento che coinvolge la mente e il corpo di una donna e che determina un profondo cambiamento per la coppia e la famiglia. Perciò l’Azienda Usl di Piacenza ha introdotto degli incontri di accompagnamento ai futuri genitori come parte integrante del percorso nascita. Nel 2022 le donne che hanno partecipato all’iniziativa sono state 458 sui tre distretti. In questo primo scorcio del 2023, dal 1 gennaio al 31 maggio, le partecipanti sono già 273.

“Partecipare agli appuntamenti – si legge in una nota dell’Ausl – consente di acquisire conoscenze e competenze in vista dell’arrivo del neonato sotto l’attenta guida delle ostetriche, figure professionali che da sempre si configurano come il fulcro nell’assistenza alla salute della mamma, del bambino, della coppia e della famiglia. I momenti di incontro, infatti, rappresentano un’occasione per sciogliere dubbi e paure poiché i genitori vengono accompagnati in contenuti teorici e lavori corporei, affrontando tematiche relative alla gravidanza e al post partum”.

Gli appuntamenti si compongono di sei incontri in presenza – uno alla settimana – nel distretto consultoriale di Piacenza, Fiorenzuola o Borgonovo, in base al domicilio della futura madre. È possibile seguire gli incontri anche da remoto: quattro incontri, con cadenza settimanale, attraverso l’applicazione Skype. Questa modalità è riservata a gravide con alta complessità assistenziale a cui è consigliato riposo a domicilio oppure impossibilitate per motivi logistici a raggiungere fisicamente la sede dei corsi.

Gli incontri sono aperti alle famiglie da due mesi prima rispetto alla data presunta del parto e per partecipare al corso è necessario iscriversi entro la 28° settimana di gravidanza. Le date vengono poi comunicate dalle ostetriche circa un mese prima dell’inizio. Per rendere più facile e veloce l’iscrizione ai corsi, l’Ausl mette a disposizione un form online sul nuovo sito aziendale.