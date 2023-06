Fotografia, musica e prodotti di Campagna Amica. Stasera 2 artisti americani al mercato

Il Mercato Coperto di Campagna Amica si appresta a vivere un altro fine settimana ricco di eventi. Si comincia con l’aperitivo letterario che si terrà alle 19 di stasera in via Farnesiana 17 a Piacenza. L’evento, nato dalla collaborazione tra Coldiretti Piacenza con Fedro Cooperativa e Nuova Editrice Berti, vedrà ospiti due artisti americani di fama internazionale: la texana Kasey Lansdale, una vita tra musica e letteratura e lo scrittore e giornalista Frank Lisciandro, noto soprattutto per le opere dedicate a Jim Morrison, al quale era legato da un’amicizia fraterna.

I due artisti si racconteranno al Mercato Coperto in occasione dell’evento “Fotografare. La musica, il tempo, la storia.” nell’ambito del festival Blues “Dal Mississippi al Po”. Il prestigioso appuntamento arricchirà l’offerta del Mercato Coperto aperto – per l’agri-spesa, gli agri-aperitivi e i menù contadini – il venerdì dalle 16 alle 21 e il sabato e la domenica dalle 8,30 alle 14, con l’obiettivo di valorizzare il rapporto diretto tra produttore e consumatore, e di diffondere la cultura del buon cibo di qualità e sostenibile, attraverso incontri, laboratori, corsi di cucina, degustazioni e iniziative solidali.

Tanti gli appuntamenti anche per i più piccoli, come i laboratori di MasterKids Italia presenti tutte le domeniche mattina dalle 10 alle 12. Domenica 18 giugno i piccoli chef dovranno cucinare, in collaborazione con l’Azienda Agricola Chinosi, delle gustose crocchette di pollo con patatine fritte (rigorosamente della nostra montagna), mentre domenica 25 giugno, sempre alla stessa ora, sarà invece l’occasione per realizzare i maltagliati alle erbe e deliziosi tortini di mele. Domenica, oltre al Mercato Coperto di Piacenza e al mercato contadino di Carpaneto, si aggiunge l’appuntamento alla fiera di Gossolengo con i produttori a Km zero che saranno presenti in piazza Roma.