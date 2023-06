Castello, messi a disposizione 60mila euro per sistemare due strade dissestate

Ammonta a 60 mila euro la cifra messa a disposizione per la sistemazione delle “strade groviera” di via Parpanese e Bosco Tosca a Castel San Giovanni. I fondi consentiranno di rimettere in sesto strade costellate di buche, a tutto beneficio di chi ogni giorno utilizza quelle che la stessa amministrazione comunale definisce strade in alcuni casi “degradate, con manto bituminoso usurato e retinato con presenza di buche che possono costituire pericolo alla viabilità veicolare e pedonale”.

A Bosco Tosca l’intervento assume una valenza particolare. Alcuni anni fa erano già state disposte alcune asfaltature a significare la volontà di voler recuperare il borgo da un progressivo degrado, anche dopo gli sgomberi di alcune case che risultavano essere occupate abusivamente e anche dopo ripetuti episodi che avevano fatto emergere un clima di forte conflittualità tra alcuni residenti. “Ora – assicura il sindaco Lucia Fontana – i fondi serviranno a mettere mano alla via che corre in mezzo al centro abitato”.