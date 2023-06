Ha mandato in fumo quattro ettari di campo l’incendio divampato nel pomeriggio di oggi a Castelvetro. Sul posto i vigili del fuoco di Piacenza, Fiorenzuola e Cremona, i quali sono riuscito a domare il rogo solo dopo alcune ore di lavoro. L’incendio, le cui cause sono ancora in fase di accertamento, non avrebbe for fortunatamente causato feriti.

