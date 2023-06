Venerdì piacentini al via il 23 giugno. Area taxi al Cheope nelle cinque serate

Nel 2019, prima della pandemia, i Venerdì piacentini registrarono 280mila presenze in cinque serate con un indotto di sette milioni di euro. L’evento torna con cinque serate tra shopping, musica e spettacoli. La prima serata è in programma venerdì 23 giugno, l’ultima il 21 luglio.

“Per l’edizione 2023 sono a capo della cordata di organizzatori le tre principali associazioni di categoria del settore (Confesercenti, Confcommercio e Cna) che hanno scelto di collaborare e di unire le forze per la buona riuscita del festival – spiegano gli organizzatori -. Il Comune di Piacenza collabora riducendo i costi di occupazione suolo pubblico per i commercianti aderenti e fornendo in comodato d’uso gratuito un palco e altri allestimenti”.

Venerdì Piacentini, le necessarie modifiche alla viabilità. Area taxi al

Cheope nelle cinque serate

Per consentire lo svolgimento in sicurezza dei “Venerdì Piacentini” e le relative

attività di allestimento degli eventi in calendario, nelle giornate di venerdì 23 e 30

giugno, venerdì 7, 14 e 21 luglio si renderanno necessarie alcune limitazioni al

traffico.

In particolare, dalle ore 14 sino alle 3 del mattino successivo, sarà istituito il divieto

di sosta con rimozione forzata in piazzetta Grida, piazza Cavalli, nel tratto di via

Cavour compreso tra via Borghetto e piazza Cavalli, nel tratto di corso Garibaldi tra

via Vigoleno e largo Battisti, in piazza Borgo, nel tratto di corso Vittorio Emanuele

tra viale Palmerio e stradone Farnese, in via San Siro (da via S. Franca a via

Giordani), su entrambi i lati della carreggiata in via San Donnino, in via Medoro

Savini, in piazzale Plebiscito, in via Legnano, via Daveri, via Pace e piazza Duomo.

Inoltre, dalle ore 18 sino al termine di ciascuna serata, sarà vietata la circolazione in

piazza Borgo, nel tratto di corso Garibaldi tra via Vigoleno e largo Battisti, in via

Cavalletto, piazza Cavalli, via Sant’Antonino, via San Donnino, via Savini, piazzale

Plebiscito, nei sopraccitati tratti di corso Vittorio Emanuele e via San Siro, nel tratto

di via Cavour tra via Borghetto e piazza Cavalli, in via Mazzini (dall’intersezione con

via Mandelli a piazza Cavalli), in via Felice Frasi, via S. Giuliano, via Daveri, nel

tratto di via Romagnosi tra via Carducci e piazza Duomo, in via Legnano, via Pace,

chiostrini del Duomo e piazza Duomo. Dall’osservanza dei divieti di circolazione

sono esonerati unicamente velocipedi, mezzi di soccorso e delle Forze dell’ordine,

residenti e dimoranti nei tratti delle vie in oggetto, nonché residenti e dimoranti nel

tratto di via S. Franca tra stradone Farnese e vicolo Edilizia, così come in vicolo

Edilizia, i quali potranno percorrere in entrambe le direzioni di marcia, a passo

d’uomo, il tragitto più breve per raggiungere la propria abitazione.

Alle limitazioni in questione, che si ripetono regolarmente e a cui si aggiunge, nelle

date indicate, il divieto di transito nella Zona di particolare rilevanza urbanistica per i

veicoli con massa complessiva superiore a 35 quintali (dalle 18 alle 3 del mattino

successivo), si integra nella sola serata del 14 luglio il divieto di circolazione in via

Giordano Bruno – nel tratto tra via Roma e via Gregorio X – dalle 18 sino al termine

della kermesse, nonché, già dalle 14 e sino alle 3 del mattino seguente, il divieto di

sosta con rimozione forzata.

Nelle serate di svolgimento dei “Venerdi Piacentini”, inoltre, dalle ore 17 all’una del

mattino successivo, l’area di stazionamento dei taxi – il cui servizio resterà comunque

operativo con continuità – si trasferirà al parcheggio del Cheope, in uno spazio

idoneo e appositamente segnalato.