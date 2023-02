Venerdì piacentini, annuncio social: cinque serate nel 2023. Ipotesi tour in provincia

Lavori in corso per i Venerdì piacentini 2023. La pagina ufficiale su Instagram riporta già le date ipotetiche: dal 23 giugno al 21 luglio, con un appello rivolto ai musicisti per la proposta delle loro esibizioni. Ma il “cantiere” è aperto: l’agenzia di comunicazione Blacklemon, titolare del format estivo, starebbe valutando non solo la città come sede della rassegna, ma anche altri comuni della provincia per un eventuale tour dei Venerdì piacentini.

Va detto che al momento ogni discorso è ancora in una fase embrionale. Anzi, il post Instagram di Blacklemon avrebbe colto di sorpresa gli uffici di palazzo Mercanti, dove per adesso l’amministrazione comunale ha avviato un primo dialogo con le associazioni di categoria per la realizzazione del ciclo di eventi in centro storico. Quella dei Venerdì piacentini, infatti, è una formula proposta dalla società privata Blacklemon con la collaborazione – mutata nel tempo – dell’ente pubblico. Restano ancora da definire il contenuto e la forma dell’edizione di quest’anno: dalle proposte artistiche al coinvolgimento dei commercianti, fino all’iter burocratico per la concessione degli spazi pubblici e all’eventuale erogazione di contributi. E anche se l’estate sembra lontana, la macchina organizzativa si è messa in moto per evitare ritardi e intoppi. Una cosa, comunque, pare certa: i Venerdì piacentini torneranno a pieno regime, con cinque serate tra giugno e luglio, dopo lo stop imposto dalla pandemia e la ripartenza in versione ridotta nel 2022.

IL SERVIZIO DI THOMAS TRENCHI: