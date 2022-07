Miss Piacenza 2022, la 18enne Lara Boselli eletta in piazza Cavalli

La nuova Miss Piacenza 2022 è Lara Boselli, 18 anni, studentessa del liceo Respighi e animatrice turistica. La ragazza è stata eletta ieri sera in piazza Cavalli, in occasione del concorso di bellezza sui Venerdì piacentini. In passerella 16 ragazze, tra cui cinque piacentine, compresa la seconda classificata Anita Villa di Lugagnano.

Boselli è la 75esima Miss Piacenza della storia e succede a Rugiada Guidi, incoronata nel 2020. L’anno scorso, invece, la manifestazione non si era svolta. Ieri Boselli è stata premiata dal responsabile marketing della Banca di Piacenza Davide Sartori, e adesso – insieme a Villa – parteciperà alle finali regionali di Miss Italia.