Miss Piacenza 2020, la 22enne Rugiada Guidi trionfa a Morfasso

Rugiada Guidi è Miss Piacenza 2020. E’ stata eletta l’altra sera nella gremita piazza di Morfasso: è la settantaquattresima Miss Piacenza della storia e nell’albo d’oro della manifestazione scrive il suo nome dopo quello di Alessandra Carlà. Figlia d’arte si può dire, visto che mamma Monica Bonetti, l’altra sera a bordo passerella, diversi anni fa partecipò a Miss Italia raggiungendo e superando le finali regionali per poi decidere di non proseguire nel concorso.

Sono 22 le ragazze che hanno sfilato in passerella, quattro le piacentine: oltre a Rugiada Guidi, la ventisettenne Vanessa Fulgoni di Piacenza, Elisa Vezzani, 27 anni di Piacenza e Lia Farina 25 anni di Pontedellolio.

“Lavorare nel mondo dello spettacolo è il mio sogno nel cassetto e credo che Miss Italia possa essere un ottimo trampolino o comunque un ottimo mezzo per farsi conoscere” ha detto la Guidi, appassionata di equitazione, ma soprattutto è studentessa allo Iulm di Milano e che in ambito professionale si dice propensa ad intraprendere “una carriera come interprete”.

