Miss Piacenza, Lara è figlia d’arte: “Da mia mamma il sorriso, ora sogno il cinema”

Come ogni “reginetta” che si rispetti, sogna il mondo dello spettacolo e il cinema: “So che non è facile, ma mi piacerebbe seguire questa strada”. Lara Boselli, Miss Piacenza 2022, guarda avanti: il suo futuro lo vede sotto i riflettori. E’ questa almeno l’ambizione della 18enne, studentessa del liceo Respighi, che l’altra sera ha trionfato nel concorso di bellezza in piazza Cavalli.

Boselli, la settantacinquesima Miss Piacenza della storiapratica la danza e, in questo periodo, lavora a Cervia come animatrice turistica per coreografie e fitness. La giovane è figlia d’arte: sua mamma Raffaella Gazzola fu eletta miss Piacenza nel 1989. “Lei mi consiglia di sorridere sempre ed essere me stessa, perché l’autenticità viene premiata”, dice la ragazza.

Boselli parteciperà alle finali regionali di Miss Italia, una delle quali si terrà il 13 agosto a Pianello.

L’INTERVISTA DI THOMAS TRENCHI: