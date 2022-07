Miss Mondo: la piacentina Rugiada Guidi verso la finale regionale a Cortemaggiore

Ventiquattro anni, un metro e settantasette d’altezza, studia da interprete, con l’hobby del canto. E’ Rugiada Guidi, piacentina di Castell’Arquato, già Miss Italia Piacenza 2020 e Miss Italia Riviera Romagnola 2021, ad essersi aggiudicata l’altra sera a La Corte di Borgonovo la selezione dello storico concorso Miss Mondo Italia. Un risultato che la condurrà dritta alle finali regionali in programma il 30 luglio in Piazza Patrioti a Cortemaggiore, per aspirare alla finale nazionale e quindi successivamente al titolo di Miss World a Puerto Rico.

Dietro di lei si è classificata la diciottenne piacentina Margot Marchionni, già incoronata Miss Mondo Italia Piacenza nel 2021 all’Avila. Al terzo posto: Martina D’Ambra, da Modena, già finalista nazionale Miss Mondo Italia lo scorso giugno a Gallipoli. La fascia “web” è andata poi alla diciottenne piacentina Chiara Antonucci, mentre la fascia “bellezza in passerella” alla giovanissima ravennate di 15 anni Giada Randi.

La serata era organizzata dall’agenzia Milano Models 2 di Paolo Zaccaria, con la collaborazione di Ivaldo Bernardini e la navigata e brillante conduzione di Leonida Bosi su palco. Tra gli ospiti illustri della giuria chiamata a valutare le concorrenti, presieduta dalla modella Doris Martines e dal titolare della Corte, Paolo Amuzzoni, c’erano anche il conte Marco Barattieri e la “Mamma più bella d’Italia” Denisa Horvatova.

© Copyright 2022 Editoriale Libertà