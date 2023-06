Ciclista cade sul passo del Penice: è in gravi condizioni. Interviene l’elisoccorso

Grave incidente per un ciclista sul Passo del Penice nel primo pomeriggio di oggi. L’uomo è caduto a terra lungo la strada provinciale in direzione di Bobbio, rimanendo pericolosamente in bilico a pochi passi da un profondo dirupo. Sul posto gli operatori del 118 con le ambulanze, mentre l’elisoccorso decollato da Parma lo ha trasportato all’ospedale Maggiore in serie condizioni di salute.

© Copyright 2023 Editoriale Libertà