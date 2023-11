Incidenti con bici e monopattini: a Piacenza aumentati rispetto al 2019

Quattro morti per incidenti su velocipedi nel Piacentino nello scorso anno. Il dato più altro dal 2019. Unica provincia in regione in cui il dato è aumentato.

E’ quanto emerge dall’analisi dell’Osservatorio per l’educazione alla sicurezza stradale della regione Emilia Romagna sulla base dei dati Istat, che prende in esame gli incidenti che hanno coinvolto non solo biciclette tradizionali ma anche quelle elettriche e i monopattini. In calo invece i feriti, passati da 199 a 183 in quattro anni.

LA DISTRAZIONE IN AMBITO URBANO E’ LA CAUSA PRINCIPE (ISTAT)

I dati statistici, in continuità col passato, evidenziano che il tallone di Achille dell’incidentalità è l’ambito urbano che vede coinvolti i soggetti fragili, gli utenti deboli e il primo elemento da considerare è proprio il comportamento, ovvero la distrazione, come maggior causa degli incidenti.

ISTAT ANNO 2022: Con riferimento alla categoria della strada, la prima causa di incidente:

a) sulle strade urbane è il mancato rispetto delle regole di precedenza o semaforiche (16,3%), seguita dalla guida distratta (12,7%);

b) sulle strade extraurbane è la guida distratta o andamento indeciso (15,0%), seguita dalla velocità (13,7%)

L’incidente stradale è quasi sempre causato da comportamenti errati umani e raramente è imputabile alla fatalità o a guasti meccanici.

La distrazione è sempre la principale causa e/o concausa di incidentalità.

Altro atteggiamento abbinato o fonte stessa di distrazione è l’aggressività stradale, in forte crescita, nonostante il livello di guardia si fosse già raggiunto ante-pandemia.

Altri elementi che producono incidentalità sono il mancato rispetto della distanza di sicurezza, l’abitudinarietà al percorso che porta ad un “distacco” della attenzione alla guida e ad una (falsa) sicurezza psicologica sulla “conoscenza” del percorso, l’abuso di alcol e sostanze psicotrope. Recenti statistiche hanno attestato che quasi il 50% degli incidenti stradali mortali abbia proprio come concausa l’abuso di alcool e di sostanze stupefacenti.

La comparsa della pandemia ha incancrenito, contribuendo addirittura ad accrescere, il problema dei comportamenti non consoni sulla strada.

Le criticità sociali e lavorative hanno aumentato la distrazione e l’aggressività, già presenti a livelli di guardia ante covid, con la conseguenza che il traffico è divenuto ancora più frenetico e caotico.

