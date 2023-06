A Borgonovo 420mila euro per rimettere in sesto le strade: la mappa dei lavori

Ci sono a disposizione 420mila euro per rimettere in sesto le strade di Borgonovo, quelle messe peggio, dove automobilisti e residenti reclamano da tempo interventi per riportarle in condizioni decorose. I cantieri al via entro l’estate riguarderanno via Bilegno (da Ime a Fornace), via San Ziliano, via Puccini, via De Gasperi e via Rosselli con anche tutti i marciapiedi del parco giochi di piazza Garibaldi e via Gramsci. Nello stesso lotto sono ricompresi anche gli asfalti della strada di Agazzino, da Mulino a Chiesetta, alla Corniola, e la banchina pedonale di Castelnovo. Nella zona più collinare del Comune interesseranno Cà dell’Ora, la strada dei Boioli in località Casotta, la strada tra Albareto e Corano, e tutta la salita a Corano, strada da Castelnovo. Alla Cà Verde verrà invece realizzata una pesa pubblica.

