Lorenzo Pancini è il nuovo presidente del Rotaract Club Piacenza: “Emozione unica”

Passaggio di consegne tra il presidente uscente del Rotaract Club Piacenza Edoardo Zaffignani e Lorenzo Pancini. La serata è stata occasione di rendiconti ed emozioni e si è svolta in un clima di gioviale convivialità. Zaffignani ha illustrato ai soci le tante attività di servizio portate a termine durante l’anno sociale: dalla collaborazione con l’associazione Plastic Free, che ha consentito la bonifica di alcuni terreni in località Le Mose (570 Kg di rifiuti raccolti), alla donazione di un’intera aula multimediale alla Casa del Fanciullo (con il prezioso sostegno del Rotary Club Valli Nure e Trebbia), passando per il Service in favore dell’ospedale di Piacenza (portato a termine in sinergia con il Rotary Club Piacenza), che ha fornito al reparto di Pediatria un nuovo monitor multiparametico, fino ad arrivare alla consegna di un ciclo di terapia logopedica a una bambina bisognosa di una scuola secondaria di primo grado della città e senza dimenticare il sostegno elargito alle popolazioni alluvionate della Romagna ed ai “colleghi” del Distretto Rotaract 2072.

Nella seconda parte della serata si è poi proceduto alla formalizzazione del passaggio delle consegne. Il neo presidente Lorenzo Pancini, dopo aver ricevuto spilla e collare dal suo predecessore Zaffignani, ha ringraziato tutti i soci per la fiducia accordata e, durante il suo discorso, ha posto l’accento sui valori rotariani e rotaractiani sui quali intende basare il proprio anno sociale. “In questo momento per me così emozionante – ha affermato Pancini – qualcuno mi ha fatto notare di essere, a livello di permanenza nel Rotaract, tra i soci con più esperienza nel Club e questo mi fa enormemente piacere poiché testimonia come la “gavetta” sia ancora oggi il percorso di formazione più efficace per coloro che desiderano farsi trovare pronti a rivestire una carica così prestigiosa”.