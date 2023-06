Senzatetto alla Cavallerizza, Soresi: “Problema di igiene e decoro, servono controlli”

“I senzatetto nella zona della Cavellerizza, sullo stradone Farnese, rappresentano una problematica di decoro, sicurezza e igiene”. A dirlo è Sara Soresi, capogruppo di Fratelli d’Italia in consiglio comunale – contattata anche da alcuni abitanti – che ha presentato un’interrogazione per chiedere all’amministrazione di intervenire “predisponendo dei controlli al fine di arginare questa situazione”.

“Risulta opportuno – osserva Soresi – trovare una soluzione che, da un lato, tuteli i senzatetto e garantisca loro un rifugio maggiormente dignitoso e, dall’altro, tuteli gli abitanti della zona: chi vi abita lamenta senso di insicurezza, situazioni indecorose e, non da ultimo, problematiche connesse all’igiene poiché i senzatetto sono soliti espletare i loro bisogni direttamente in loco”.

Per questo, con l’interrogazione, Soresi chiede all’amministrazione di “prevedere controlli puntuali della zona allo scopo di arginare la sopra descritta problematica di sicurezza e decoro”. L’esponente di Fratelli d’Italia chiede se sia “intenzione dell’amministrazione porre in essere le azioni necessarie volte a garantire ai senzatetto presenti in zona un rifugio maggiormente decoroso”.