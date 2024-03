Degrado alla Cavallerizza: il fondo delle scale di sicurezza rifugio di senzatetto

La porta che protegge le scale di emergenza sembra chiusa ma basta toccarla e si scosta senza resistenza. Più si scende nel ventre del parcheggio della Cavallerizza, attraverso le scale di sicurezza, più ci si rende conto di essere in un angolo invisibile della città. Un posto vissuto da persone che cercano disperatamente un rifugio e lo trovano qui nel degrado più totale. Lenzuola, pezzi di filo elettrico, bivacchi nel fondo delle scale di sicurezza a nord. Scritte “esistenziali” e sigle sui muri, cartine stagnole resti del crack – miscela di cocaina fumata – nella scala di sicurezza a sud, quella vicino alle costruzioni monopiano del quartiere residenziale. Il personale addetto al parcheggio scende a pulire almeno un paio di volte al mese bardato con tuta, guanti e stivali e sempre in due, per sicurezza. Ma i resti rinascono. Siamo alla Cavallerizza sullo Stradone Farnese. Va detto che nessuno entra a dormire nel parcheggio, anche perché le porte anti-fuoco sono invalicabili ed apribili sono dall’interno. Il problema sono le scale esterne.