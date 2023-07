Rotary Valtidone in sostegno all’ospedale di Castello: donati tavoli “serventi”

Il Rotary Valtidone ha teso una mano ai pazienti e agli operatori del day hospital di oncoematologia dell’ospedale di Castel San Giovanni a cui ha donato 8 tavoli “serventi”. Si tratta di tavolini che i pazienti utilizzano durante i lunghi trattamenti che li costringono a stare in reparto per ore e ore. Posizionati di lato la poltrona sono utilissimi per chi vuole appoggiare ad esempio un computer, una rivista. Piccoli presidi in grado però di cambiare la qualità delle ore, già di per sé difficili, che vengono trascorse in ospedale. “Donazioni come queste ci aiutano tantissimo e aiutanto i 30, 35 pazienti che seguiamo ogni giorni in day hospital” dice l’ematologa Costanza Bosi. “La richiesta ci è stata fatta dagli operatori – dice il presidente uscente del Rotary Massimo Bollati – e ci è sembrato giusto accoglierla vista l’alta professionalità di questo reparto, unita ad una grande umanità e attenzione ai pazienti”.

© Copyright 2023 Editoriale Libertà