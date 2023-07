Cadavere ritrovato nel Po, disposta l’autopsia. Non sembrerebbe morte violenta

Apparteneva ad un uomo non anziano la salma ripescata dai vigili del fuoco nel tardo pomeriggio di sabato 1 luglio nel Po, non lontano dalla foce del fiume Trebbia. E’ questo il primo dato che emerge da una sommaria ispezione esterna compiuta sul cadavere da un medico. Il corpo era in stato di avanzata decomposizione e si presume che fosse in acqua da diversi giorni. L’esame autoptico che sarà disposto dalla procura della Repubblica potrà stabilire le cause della morte e con maggiore approssimazione l’età e quanto tempo la salma è rimasta nel fiume. Da una prima ispezione del cadavere non sembra vi fossero ferite di tipo violento, tuttavia solo l’autopsia potrà stabilirlo con certezza. La salma era stata avvistata nel grande fiume non lontano dalla foce del Trebbia da alcuni pescatori che hanno subito informato i carabinieri.

L’ARTICOLO DI ERMANNO MARIANI SU LIBERTA’