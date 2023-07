Gragnano e Borgonovo, cessazione attività di un pediatra di famiglia

L’Azienda sanitaria rende noto che dal 10 luglio la dottoressa Daniela Pizzo, pediatra di famiglia con ambulatori a Gragnano e Borgonovo, cessa la propria attività convenzionata con l’Azienda Usl di Piacenza.

“Nelle scorse settimane, abbiamo fatto tutto il possibile – spiega Anna Maria Andena, Governo clinico territoriale Ausl – per trovare un pediatra disponibile ad accettare l’incarico. Nonostante i numerosi tentativi, secondo le procedure previste, non è stato trovato un professionista per la sostituzione”.

Pur proseguendo nella ricerca, l’Azienda ha quindi cercato una modalità provvisoria per rispondere al bisogno assistenziale delle famiglie interessate. “Grazie alla collaborazione e disponibilità dei pediatri del Distretto di Ponente, abbiamo previsto un incremento temporaneo delle scelte disponibili. In questo modo i genitori degli assistiti potranno scegliere un nuovo pediatra di fiducia tra quelli attualmente in servizio con posti disponibili”.

“Data l’eccezionalità della situazione, per effettuare la scelta – continua la dottoressa Andena – si potrà utilizzare il portale cambio medico o, in alternativa, recarsi di persona, in uno degli sportelli CUP della provincia. La procedura di cambio, limitata a uno dei pediatri del Distretto di Ponente, necessita infatti di un operatore e solo queste due modalità consentono di poter gestire la pratica nel modo corretto”.

La scelta che le famiglie faranno – evidenzia ancora la dottoressa – avrà un carattere temporaneo. Nel momento in cui l’Azienda troverà un medico disponibile ad accettare l’incarico a Gragnano e Borgonovo, gli assistiti della dottoressa Pizzo (che nel frattempo hanno scelto un altro professionista) saranno assegnati d’ufficio al nuovo medico provvisorio.

“L’Azienda s’impegna – conclude Andena – a informare, attraverso i canali più idonei, i genitori degli assistiti coinvolti relativamente all’iscrizione del nuovo pediatra, quando finalmente riusciremo a trovare un professionista disposto ad accettare l’incarico”.

