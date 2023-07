Invasione di cavallette nelle case a Isola Serafini, gli abitanti allertano il Comune

Per alcuni abitanti di Isola Serafini l’inizio del mese di luglio è stato particolarmente preoccupante. Una vera invasione di cavallette ha coinvolto alcune abitazioni che si sono viste ricoprire le proprie pareti, cortili e marciapiedi di migliaia e migliaia di questi insetti ortotteri. Come mai questa esagerata proliferazione? “Ci sono periodi dell’anno, e questo è uno di quelli, che accoppiati a particolari situazioni climatiche favoriscono in modo eccezionale la riproduzione della specie – spiega l’agronomo Giancarlo Balduzzi –. I loro ambienti ideali sono i terreni incolti e periodi di siccità. Dopo le neanidi, lo stadio giovanile degli insetti, si hanno i primi adulti in luglio, come sta capitando ora, che poi potrebbero migrare, volando su altri terreni. E’ giusto ricordare che, seppur in queste quantità sono particolarmente fastidiose, non sono pericolose per l’uomo e per gli animali”. Gli abitanti, preoccupati, hanno avvisato anche il Comune e gli enti preposti.

