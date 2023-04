Allarme processionaria, rischio per cani e bambini. “Via diversi nidi in città”

Torna l’allarme processionaria in città. In questi giorni i tecnici del Comune di Piacenza hanno transennato diverse piante nei parchi gioco a causa della presenza di queste larve molto pericolose per i bambini e i cani. L’assessore al verde pubblico Matteo Bongiorni fa sapere che “le aree maggiormente sensibili e oggetto di monitoraggio sono la scuola di Mucinasso, via Boreca, via Mezzanini e via Ricchetti a Borgotrebbia, via Morigi, via Manzoni, il giardino pubblico in via Serravalle Libarna, via Emilia Parmense, il campo sportivo di Gerbido e via Cortinovis”.

Anche la polizia locale di Piacenza è intervenuta per mettere in sicurezza le aree verdi colpite dalla processionaria. Stamattina gli agenti hanno raccolto la segnalazione dei residenti della Besurica riguardo alcuni alberi con i nidi setosi di colore bianco tra i rami. Si riconosce così, infatti, la presenza di queste larve, che – in caso di contatto con i cani – possono provocare danni molto seri o perfino la morte. Diversa è la situazione dei bambini: se toccano i peli urticanti della processionaria è sempre meglio recarsi subito dal pediatra, in quanto possono manifestarsi reazioni epidermiche o reazioni infiammatorie alle vie respiratorie.

Per la gestione dell’insetto dannoso “l’ufficio al verde – sottolinea Bongiorni – era già intervenuto con un monitoraggio a gennaio su tutte le alberature del genere Pinus, specialmente la specie Pinus Nigra. A febbraio e marzo è stata eseguita una lotta meccanica con l’eliminazione dei nidi delle processionarie. A seguito delle potature, il materiale asportato dalla pianta è stato smaltito e bruciato al fine di evitare un’ulteriore propagazione”.

IL SERVIZIO DI THOMAS TRENCHI: