Via al patentino per i cani a Piacenza: domani inizia il corso per ottenerlo

A Piacenza è arrivato il patentino per cani. I corsi per ottenerlo si svolgeranno sabato 19 ottobre 2024 (dalle 14.30 alle 18.30) e domenica 20 ottobre 2024 (dalle 9.30 alle 13). Il corso è gratuito per i proprietari di cani residenti a Piacenza e comuni convenzionati ed è organizzato dal Comune di Piacenza e dall’Ausl, in collaborazione con AniCura Animal Hospital Cvc, il Canile Municipale di Piacenza e l’associazione Cinofila Sogni Felici.

PATENTINO PER CANI A PIACENZA: PERCHÈ FARLO

Il corso si svolgerà nella sede della Casa delle Associazioni in via Musso 3 a Piacenza e si rivolge alle famiglie che vivono con un cane, a chi desidera adottarne uno, ma anche con i cittadini interessati a conoscere il comportamento del migliore amico dell’uomo, aumentando le conoscenze necessarie per una corretta gestione del proprio animale per garantire una convivenza serena e rispettosa sia per il cane sia per le persone che lo circondano. Il percorso è obbligatorio solo per i proprietari che hanno ricevuto un’ordinanza in seguito a un episodio di morsicatura, per tutti gli altri è facoltativo, ma consigliato.

Le lezioni saranno tenute da Elena Barilli, veterinario dell’Ausl, Sabrina Giussani, veterinario esperto in comportamento animale e l’educatore cinofilo Corrado Girello.

GLI ARGOMENTI DEL CORSO PER IL PATENTINO PER CANI

Durante le lezioni verranno affrontati diversi argomenti: dallo sviluppo comportamentale del cane, al rapporto tra cani e bambini con consigli per una serena convivenza. Verranno poi affrontati i sintomi mostrati dal cane che indicano la presenza di una malattia del comportamento, fino ad arrivare al tema della convivenza responsabile e della normativa di settore e il corretto uso di pettorina, guinzaglio e museruola.

Le lezioni seguono le linee guida del percorso formativo per i proprietari dei cani elaborate dal Ministero della Salute in collaborazione con la Federazione nazionale ordini veterinari italiani (Fnovi). È previsto un test finale per valutare le conoscenze acquisite dai partecipanti durante il corso.

PATENTINO PER CANI: ISCRIZIONE OBBLIGATORIA

Per partecipare al corso è obbligatoria l’iscrizione compilando l’apposito modulo che andrà poi inviato a [email protected].