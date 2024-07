Besurica, scatta l’allerta sui gruppi di vicinato per tentati furti di cani

“Alla Besurica in azione ladri di cani”. E’ quanto è arrivato alle orecchie degli abitanti del quartiere. Una segnalazione, indiretta, è pervenuta anche alla polizia locale di Piacenza. Indiretta in quanto proveniente da una persona amica della potenziale vittima del furto, che si sarebbe accorto del tranello prima di finirci dentro. Due sconosciuti, secondo le ricostruzioni, si sarebbero avvicinati all’uomo e dopo alcuni apprezzamenti rivolti al cane avrebbero chiesto al padrone di sganciarlo dal guinzaglio per provare a vedere se obbediva al richiamo.

Al momento la polizia locale non ha ricevuto né segnalazioni dirette sulla vicenda e neppure denunce, ma ha provveduto ugualmente a inviare sulla chat dei gruppi di vicinato l’allerta. Un anno fa, nello stesso quartiere, si registrò un altro caso di tentato furto, sempre ai danni di un proprietario di cane che stava passeggiando nel quartiere. Potenziati i controlli nell’area da parte della polizia locale.

I dettagli nell’articolo di Simona Segalini su Libertà