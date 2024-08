Bobbio, salvate due cucciole chiuse in una scatola e abbandonate nel cassonetto

Neppure guaivano più, tra caldo e paura, chiuse nella scatola di cartone e lasciate sotto al sole d’agosto sull’asfalto, accanto a un cassonetto come fossero immondizia, da qualcuno di crudele.

Ma per ogni persona che sbaglia ce n’è un’altra che fa qualcosa di buono: e infatti c’è chi, gettando la spazzatura, si è insospettito insieme alla figlia nel vedere quella scatola, chiusa, tra i rifiuti della strada che porta da Bobbio a Lagobisione. L’ha aperta: e subito, sconvolto, è corso a cercare aiuto, salvando le due cagnoline nere di circa due mesi che sono sbucate con il muso dal cartone. Vive.

La veterinaria Elena Castelli, intervenuta sul posto, ha visitato le bestiole, chiamate Bea e Tea e le ha microchippate. Ora si trovano al canile di Piacenza, dove chi vorrà dar loro una casa e una famiglia può adottarle.

“Due mesi fa purtroppo avevamo trovato in una scatola di cartone quattro gattini, due neri e due tartarugati, nei pressi di Centomerli“, segnala la veterinaria.

A contribuire alla messa in sicurezza degli animali anche Patrizia Costa, in prima linea ogni volta che in zona c’è un cane o un gatto in difficoltà: “Siamo sconvolti e anche inquietati”.

L’ARTICOLO DI ELISA MALACALZA SU LIBERTÀ