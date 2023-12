Corpo senza vita nel Po: è un 48enne pavese scomparso un mese fa

L’uomo ritrovato senza vita nel Po a Isola Serafini sarebbe un 48enne pavese scomparso un mese fa. E’ stato identificato dai documenti.

NOTIZIA DELLE 9.00 – Il corpo senza vita di una persona è stato avvistato nelle acque del Po a isola Serafini nella mattinata di giovedì 7 dicembre. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per il recupero della salma e i carabinieri di Fiorenzuola e Monticelli. Presente anche il personale Aipo che ha fatto la segnalazione dell’avvistamento. Dalle prime analisi si tratterebbe di un uomo di circa 50 anni e sarebbe rimasto in acqua due o tre mesi. I carabinieri hanno iniziato a vagliare le denunce di persone scomparse nelle province limitrofe al Piacentino. E’ stata disposta l’autopsia per determinare le cause del decesso.