Monticelli apre il Museo etnografico: la testimonianza della vita sulla riva Po

C’è una piroga preistorica in ottimo stato di conservazione, ma anche antiche attrezzature e imbarcazioni utilizzate per la pesca e strumenti del mestieri per i cavatori di ghiaia: il Museo etnografico del Po è un ricco spazio dove poter trovare testimonianza della vita rivierasca piacentina.

Lo spazio allestito nelle cantine della Rocca Pallavicino-Casali, a Monticelli, riapre al pubblico domani, domenica 3 marzo e per ogni domenica successiva dalle 14.30 alle 18. Vi è anche una sezione paleontologica e archeologica e una dedicata alla civiltà contadina e all’artigianato tradizionale. C’è inoltre la possibilità di osservare un bellissimo esempio di pittura quattrocentesca nell’opera di affrescatura, della cappellina della Rocca, che fu affidata a Bonifacio Bembo con l’aiuto del fratello Benedetto.

L’ARTICOLO DI VALENTINA PADERNI SU LIBERTÀ