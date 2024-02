Monticelli, Comune e parrocchia insieme per i ragazzi: “Non lasciamoli soli”

“La pandemia da Covid-19 ha reso i nostri ragazzi single: soli con i loro cellulari, soli con i social”. Così Pierangelo Miglioli, responsabile dell’oratorio di Monticelli, fotografa la situazione attuale in cui si trovano gli adolescenti.

Comune e Parrocchia si stanno impegnando, insieme, su due strade parallele, per andare incontro alla popolazione giovanile del proprio territorio. E alle loro famiglie. “Siamo bersagliati soltanto da ciò che gli adolescenti fanno di negativo. Social e tv ci presentano solo le loro trasgressioni – commenta don Stefano Bianchi. – Dobbiamo invece restituire un messaggio di normalità dell’adolescenza”.

L’amministrazione comunale ha invitato gli studenti a partecipare a due momenti, il 9 aprile (per prime e seconde medie) e l’11 aprile (per le terze medie), alle 16.30 in biblioteca, con l’obbiettivo “di porci in ascolto, far parlare loro e sentire le loro richieste”. La Parrocchia, invece, con il contributo della Fondazione di Piacenza e Vigevano, ha realizzato un percorso formativo per i genitori, affidandolo agli esperti del Centro Psicopedagogico per l’educazione e la gestione dei conflitti. Gli incontri, gratuiti, sono: il 4 e l’11 marzo, alle 20.30, presso il teatrino della Rocca Pallavicino-Casali.

L’ARTICOLO DI VALENTINA PADERNI SU LIBERTÀ