Barbiere acrobatico, taglia i capelli in strada o sul monopattino: web impazzisce

Aymen Belgacem, in arte “Aymen Style”, è un giovane tunisino di soli 22 anni e oltre all’abilità nel maneggiare forbici, pettine e rasoio è riuscito a farsi conoscere anche grazie ai video che lo ritraggono mentre lavora all’aperto in giro per la città.

I video di lui che taglia i capelli in strada o in sella ad un monopattino in corsa sono diventati virali, facendo presto – anche grazie al rilancio di Piacenza Memes – il giro dei social.

una passione che ha origini lontane

Una passione, la sua, che ha origini lontane: “Ho iniziato a tagliare i capelli ai mie fratelli e agli amici in Tunisia – spiega Aymen – quando ero giovanissimo. Dopo aver completato gli studi in una scuola specializzata, ho iniziato a lavorare come barbiere nel mio Paese. Dopodiché ho girato l’Europa, da Parigi a Milano passando per Roma. Nel 2017 sono arrivato a Piacenza, dove ho scelto di stabilirmi”.

l’idea dei video in strada

E così, dopo aver maturato esperienze da dipendente in altri negozi, Aymen è riuscito a mettersi in proprio rilevando un’attività nella zona della stazione. Ora davanti al locale c’è sempre la coda. “È grazie soprattutto agli amici, che condividono i miei video, se sono riuscito a farmi conoscere. Insieme ai clienti – prosegue – decido che tipo di filmato realizzare e il gioco è fatto. È un modo creativo per mostrare il mio lavoro”.

Ora che è riuscito a realizzare il suo sogno, partendo praticamente da zero, l’obiettivo di Aymen Style è quello di aprire una catena di negozi da parrucchiere qui a Piacenza.

