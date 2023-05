Agli arresti domiciliari per droga, adescava ragazzini sul web: 25enne in carcere

Si trovava agli arresti domiciliari per spaccio di stupefacenti, ma la polizia ha scoperto che adescava minorenni sui social. La denuncia sarebbe partita da alcuni genitori. Un 25enne è finito così in carcere, alle Novate, grazie agli accertamenti della squadra mobile. La revoca del beneficio dei domiciliari è stata disposta dal giudice in seguito a due circostanze: adescamento di minori via web ed evasione. La polizia non lo avrebbe trovato in casa durante un controllo e il 25enne si sarebbe giustificando dicendo “di non aver sentito campanello perché giocava ai videogame con le cuffie”.

La Questura fa sapere che: “Quando terminerà il periodo di detenzione, il soggetto sarà sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale già irrogata a seguito di proposta del Questore a seguito di istruttoria della locale Divisione Anticrimine”.