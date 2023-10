Dal rasoio a TikTok: Gianni e Alice, il parrucchiere si evolve da nonno a nipote

Lui ha iniziato a 13 anni come garzone di bottega: in una mano la scopa per raccogliere i capelli a terra e nell’altra lo shampoo per lavare le teste, prima del fatidico debutto con le forbici. Lei ha coltivato la passione del mestiere fin da piccola e l’ha concretizzata anzitutto tramite i social network, creandosi un percorso lavorativo che riempie d’orgoglio la famiglia. Lui si chiama Gianni Ferrari, ha 83 anni e fa il parrucchiere da quasi tre quarti di secolo: è il nonno. Lei invece è Alice Ferrari, ha 19 anni e cura le sue clienti con un innovativo trattamento per capelli che spopola su TikTok: è la nipote. Due generazioni non solo anagrafiche ma anche professionali, che testimoniano la trasformazione del mestiere e si intrecciano nel salone di parrucchiere in zona barriera Genova a Piacenza. In mezzo c’è Paolo Ferrari, 51 anni, titolare del negozio, figlio del primo e padre della seconda. I dettagli nel servizio del Tgl a cura di Thomas Trenchi.

