Castel San Giovanni, Stragliati e assessori firmano il Codice di comportamento

Si chiama Codice di comportamento dei componenti della giunta comunale ed è un codice sottoscritto dalla sindaca Valentina Stragliati e dagli assessori di Castel San Giovanni. Il Codice si basa su quattro principi cardine: impegno, coerenza, lealtà obbligo del rispetto del segreto.

A chi si è assunto l’onere di amministrare viene chiesta “la massima disponibilità e attenzione da dedicare non solo alle materie delegate ma anche alle attività trasversali, di formazione delle competenze e di tutte quelle attività tendenti al rafforzamento della squadra di governo” e di “garantire la presenza alle sedute, sia della giunta comunale che di consiglio e di garantire il ricevimento del pubblico”. No quindi ad assessori scalda poltrone o taglianastri e no ad assessori introvabili.

Nel codice attenzione anche ai social

Segno dei tempi che cambiano il codice contiene anche un riferimento ai social: Gli assessori sono chiamati a “monitorare le pagine dei social, soprattutto di Facebook, che sovente consente di intercettare temi e criticità”.

L’ARTICOLO DI MARIAMGELA MILANI SU LIBERTÀ