La rotonda di Cernusca presa contromano, le corse sulla “45” e i video show sui social

Corse fino ai 150 chilometri all’ora in curva in piena Statale 45, sorpassi con doppia linea continua e a destra, gimcane tra le auto. Il tutto a favore di telecamerina installata sul cruscotto. Ci sono ragazzine sul sedile posteriore(e le si sente chiaramente dire “Basta, ho paura”). E ancora l’ultima follia: la rotonda di Cernusca presa contromano. Qualche chilometro più in là il motociclista si ferma, come si vedrà poi nel video postato su YouTube e montato pure con un certo professionismo (è un business): “Hai sette vite tu”, gli dicono gli amici, da regioni vicine, Lombardia in primis, Milano, Monza. Di video così ce ne sono centinaia, migliaia. “La Valtrebbia è una giostra”, “La Valtrebbia è una pista”, si legge tra i commenti.

L’ARTICOLO DI ELISA MALACALZA SU LIBERTA’