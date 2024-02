Avis Monticelli, donatori e donazioni in calo: “Abbiamo bisogno di giovani volontari”

La sezione Avis di Monticelli, con sede in via Donatori di sangue 22, è un presidio socio-assistenziale fondamentale per il territorio. Sono circa quindici i volontari impegnati a garantire il trasporto dei pasti a domicilio a chi usufruisce del servizio. Così come viene mantenuto l’impegno nel recuperare farmaci da destinare alla casa residenza anziani.

Diminuiti donatori e donazioni – Sul fronte delle donazioni di sangue però i numeri sono in calo: diminuiti donatori e le donazioni. Il 2023 si è concluso con 365 donazioni (il 5 per cento in meno rispetto al 2022 e il 12 per cento in meno rispetto al 2018) e con 277 soci donatori (il 4 per cento in meno rispetto al 2022 e l’11 per cento in meno rispetto al 2018).

Il prossimo 25 maggio, il gruppo avisino, guidato dalla presidente Sonia Massari, festeggerà il 65esimo anniversario di nascita con un desiderio: riuscire a coinvolgere nuove figure perché “purtroppo i giovani difficilmente si avvicinano spontaneamente al volontariato”. Criticità che accomuna ed è percepita da diverse associazioni.

L’ARTICOLO DI VALENTINA PADERNI SU LIBERTÀ