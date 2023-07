Castel San Giovanni, Amazon attiva un turno speciale per le mamme dipendenti

Da inizio luglio Amazon ha attivato per le dipendenti della sede castellana che hanno figli fino a sei anni di età, un “turno mamme” dalle 9 alle 17 (di solito i turni sono 6 – 14 e 14,30 22,30 e part time 8 -14). “Siamo molto contente – dicono alcune mamme lavoratrici –. Per noi è una grande agevolazione. Vuol ad esempio dire poter portare ai centri estivi o a scuola i nostri figli, venire a lavorare e poi tornare a riprenderli”.

Per i sindacati, seppure soddisfatti, si può fare di più. “Dal canto nostro – dice Pino De Rosa (Ugl) – si tratta di un passo in avanti positivo, ma vorremmo – aggiunge – che il turno venisse trasformato in turno genitori e non solo turno mamme. Ci stiamo cioè confrontando con l’azienda perché la stessa possibilità venga estesa anche ai padri, senza nulla togliere alle madri che già praticano questa soluzione”.