Street control sulla Statale 10, sequestrato un veicolo per mancanza di assicurazione

Attraverso lo “street control” la polizia stradale ha controllato 263 veicoli in movimento sulla Statale 10 in località Monticelli. Grazie a questa dotazione tecnologica messa a disposizione da Ania (associazione nazionale per le imprese assicuratrici) è stato effettuato un servizio finalizzato al controllo della copertura assicurativa di responsabilità civile ai veicoli in circolazione.

La tecnologia permette la lettura automatica delle targhe e il collegamento diretto alle diverse banche dati segnalando, in tempo reale, se il veicolo visualizzato risulta essere non assicurato ovvero non sottoposto a regolare visita di revisione. Lo “street control” ha permesso di controllare 263 veicoli in transito accertando e verbalizzare nell’immediatezza tre veicoli non sottoposti a periodica visita di revisione e sequestrare un veicolo sprovvisto di copertura assicurativa.

Per il mese di luglio sono programmati ulteriori servizi coordinati fra le province di Piacenza, Parma e Reggio Emilia finalizzati al controllo del trasporto pubblico passeggeri e trasporto di merci pericolose oltre ai periodici servizi finalizzati alla repressione dei comportamenti pericolosi alla guida quali la velocità pericolosa, l’utilizzo del telefono alla guida senza viva voce, il mancato utilizzo dei sistemi di ritenuta e il controllo pneumatici.