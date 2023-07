Campo scuola alpini, 70 ragazzi a Ceci. Alzabandiera, marcia e niente cellulare

Entusiasmo ad alta quota. A circa mille metri di altitudine, dove d’inverno è possibile praticare sci di fondo, in questi giorni sono approdati settanta ragazzi di età compresa tra 10 e 15 anni per partecipare al Campo scuola, il secondo organizzato dalla Sezione alpini di Piacenza guida da Gianluca Gazzola. Giornate senza cellulare per apprendere nozioni base di Protezione civile, primo soccorso, ecologia ma anche per socializzare e divertirsi insieme all’insegna dei valori delle Penne nere. Diversi gli ospiti che hanno portato le loro testimonianze come il generale Luigi Rossi, già comandante di Reggimenti alpini e il maggiore Antonio Boemio del Polo di Mantenimento pesante di Piacenza. Una trentina i volontari impegnati al campo. Domenica 9 luglio dopo le premiazioni e il “rancio” insieme ai genitori, i ragazzi torneranno a casa.

I SERVIZI DI NICOLETTA MARENGHI