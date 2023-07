“Diamo un futuro al nostro passato”: concluso il secondo Campo scuola alpini

Dopo cinque giorni di alzabandiera, esercitazioni e camminate in quota, si è concluso il secondo Campo scuola organizzato dalla Sezione alpini di Piacenza guidata da Gianluca Gazzola. Settanta ragazzi e ragazze tra i 10 e i 15 hanno partecipato all’iniziativa ospitata nell’area della pista da sci di fondo, in località Le Vallette a Ceci, nel comune di Bobbio. Cinque giornate senza strumenti tecnologici come cellulari e computer ma all’insegna dei valori alpini con il desiderio di condividere insieme un’esperienza formativa.

A portare un saluto alle Penne nere e i giovani allievi nella giornata conclusiva, sono stati il sindaco di Bobbio, Roberto Pasquali, il consigliere regionale dell’Emilia Romagna, Valentina Stragliati e l’imprenditore Marco Labirio, presidente dello Sci club di Bobbio.

“Siamo molto soddisfatti dell’esito del Campo scuola, un’iniziativa destinata a diventare un appuntamento tradizionale per la nostra Sezione – ha dichiarato il presidente Gianluca Gazzola -. Noi alpini siamo i primi a tornare a casa arricchiti da questa esperienza. I ragazzi ci sono sembrati molto soddisfatti così come i loro genitori che ci hanno rivolto parole di stima. Diamo un futuro al nostro passato è lo slogan che abbiamo scelto per creare un ponte tra la nostra associazione e le generazioni future. Un ringraziamento speciale va anche a tutti i volontari che hanno collaborato e a tutti gli sponsor che ci hanno sostenuto”.

Dopo il “rancio” alpino e la foto finale con il lancio del cappello, i ragazzi sono tornati a casa con i genitori.

FOTO VALERIO MARANGON