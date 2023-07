Ha acquistato la casa in cui vive da 16 anni (in via Emmanuelli) per 369 mila euro. Dal prossimo 4 settembre, a causa di un ginepraio legal-burocratico, quella casa dovrà abbandonarla per sempre. E’ stata venduta all’asta e nei giorni scorsi è arrivato ufficialmente l’avviso di sfratto per colui che pensava di esserne legittimamente il proprietario. A rendere noto quello che al momento sembra essere l’amaro epilogo di una vicenda paradossale è la consigliera comunale di Fratelli d’Italia, Sara Soresi, alla quale lo sfrattato si è rivolto per chiedere aiuto all’amministrazione pubblica.

“Sandro Groppi, un piacentino di 86 anni, sta per essere letteralmente buttato fuori dalla casa in cui vive da tantissimi anni e che ha regolarmente acquistato (e pagato) dall’impresa titolare della ristrutturazione”, scrive Soresi sul suo profilo social. E spiega che il punto è che il nostro che non ha fatto in tempo a rogitare prima che l’impresa fallisse. Quella stessa impresa che aveva contratto un mutuo ipotecario sulla casa e non estinto con i soldi consegnati dal signor Groppi. E così la sua abitazione è stata messa all’asta ed è stata aggiudicata qualche settimana fa ad un nuovo acquirente.

L’ARTICOLO SU LIBERTA’