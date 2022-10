Due sessantenni piacentini vivono in auto dal 21 settembre dopo lo sfratto

Due sessantenni piacentini vivono in auto dal 21 settembre, giorno dello sfratto. Senza ricevere l’affitto di casa, la proprietà non ha voluto sentire ragioni davanti a chi racconta di aver perso il lavoro nell’epidemia dopo esperienze altalenanti e alla moglie, bidella in una scuola.

Mille euro al mese, lo stipendio di lei, parte dei quali andati a pagare i mobili della casa acquistati a rate. Vivere in due e pagare l’affitto, con quel che restava dei mille euro, è diventato impossibile.

Ieri sera intanto, con l’aiuto di don Maurizio Noberini, è stato trovato uno spazio temporaneo per i due. Ma la sensazione è che si stiano aprendo ferite sociali gravissime.

La storia raccontata da Elisa Malacalza su Libertà in edicola