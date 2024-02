Via Beati, dormitorio già pieno. Corvi: “La povertà cresce. Serve l’aiuto di tutti”

Aumenta la povertà a Piacenza. Gli accessi al centro diurno “Il Quadrifoglio” di via Beati – struttura del Comune che offre accoglienza, ristoro, ascolto e una serie di servizi a uomini e donne in difficoltà – sono addirittura raddoppiati: nel 2022 sono state 168 le persone bisognose accolte, nell’arco del 2023 il numero è salito a 334. Il dato è stato fornito dall’assessora ai servizi sociali Nicoletta Corvi. Non bastasse questo numero, un’altra conferma arriva dal bilancio dei primi ingressi al dormitorio appena aperto dal Comune e dalla Caritas sempre in via Beati, nel Centro Manfredini. Inaugurato solo lunedì, è già pieno. Sei i posti disponibili (in futuro estendibili a 12), al momento occupati tutti da stranieri. L’appello di Corvi ai piacentini: “Le situazioni di marginalità sono in forte crescita. Il Comune fa la sua parte, ma tutti i cittadini hanno il dovere di contribuire. Non bisogna voltarsi dall’altra parte: avviciniamo chi ha bisogno, parliamogli, offriamogli un panino o un caffè. Anche una semplice parola gli restituisce dignità”.

