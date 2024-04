Maltrattamenti verso disabili al Manfredini: una condanna e un patteggiamento

Accusato di maltrattamenti nei confronti di disabili presso il centro Manfredini di via Beati, il sacerdote Angelo Bertolotti ha patteggiato ieri, venerdì 26 aprile, davanti al Gup Borgia quattro mesi di pena. Condannato anche padre Giancarlo Plessi, in qualità di presidente del centro Manfredini per maltrattamenti in concorso.

Processo a porte chiuse

Don Bertolotti aveva già patteggiato due anni e undici mesi nel 2018 per lo stesso reato, commesso nello stesso centro e ieri ha patteggiato quattro mesi in continuità con il precedente reato. Il processo celebrato con riti alternativi è avvenuto a porte chiuse e si è concluso nel pomeriggio.

È incominciato con la deposizione di padre Plessi difeso dagli avvocati, Marco Malvicini e Gian Maria Menzani del Foro di Lodi. L’imputato si è dichiarato completamente innocente. “No comment” da parte degli avvocati Perini e Malvicini.

Uno dei disabili che avevano subito i maltrattamenti si era costituito parte civile, suo amministratore era l’avvocata Maria Cristina Marzola che ha nominato come difensore l’avvocata Monica Magnelli. Le avvocate al termine dell’udienza hanno detto: “Questi episodi non dovrebbero mai accadere perchè vedono per vittime persone fragili. In questa vicenda non può esserci soddisfazione per nessuno”