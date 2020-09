Una parola di troppo e scoppia la lite, accorrono sei pattuglie

Apprezzamenti evidentemente sgraditi e rivolti ad una ragazza minorenne hanno finito per scatenare una vivace lite fra due gruppi di adolescenti. E’ accaduto nella notte fra sabato 26 e domenica 27 settembre nei giardini che si trovano fra via Emmanueli, via Campesio e via Arrigoni. Sul posto sono accorse tre pattuglie dei carabinieri e altrettante della polizia. Alla vista di carabinieri e polizia i ragazzi si sono rapidamente calmati. Secondo testimoni avrebbero preso parte all’alterco almeno una ventina fra ragazzi e ragazze, sarebbero stati quasi tutti minorenni. Fra i più esagitati anche alcune ragazze, forse proprio quelle che si erano viste rivolgere sgraditi apprezzamenti.

